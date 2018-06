Dois suspeitos morrem em operação policial no Grande ABC Dois homens foram mortos nesta sexta-feira, 20, durante operação da Policial Civil, com apoio da Polícia Federal, no Grande ABC paulista. Almir Borlotti Junior, suspeito de assassinar um policial federal em dezembro do ano passado, foi morto em Mauá, durante uma troca de tiros com a polícia. O tiroteio aconteceu quando policiais realizavam uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de motos. Um segundo suspeito, Roberto Valério, também foi morto durante a operação. Na operação, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por policiais federais e equipes do Garra em Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá, na Grande São Paulo. Três pessoas foram presas e com elas foram apreendidas três armas, munição, um carro e uma moto.