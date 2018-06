Dois suspeitos morrem em troca de tiros com PMs na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Dois homens - de 18 e 21 anos - morreram depois de trocar tiros com policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), no bairro de Colégio, na zona norte do Rio, na noite deste domingo.

A dupla, que estava em uma motocicleta na Estrada do Barro Vermelho, disparou contra uma viatura da PM que fazia patrulha no local, por volta das 21h30. Os agentes revidaram e atingiram os suspeitos. Um deles morreu na hora, o outro foi levado com ferimentos graves para o Hospital Carlos Chaga, em Marechal Hermes, também na zona norte, onde morreu. A PM apreendeu um revólver com eles.