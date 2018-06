Dois trens colidem no Rio e há vários mortos, dizem fontes Dois trens suburbanos colidiram no Rio de Janeiro matando várias pessoas e ferindo outras, informaram o Corpo de Bombeiros e as equipes de resgate na quinta-feira. A colisão aconteceu na estação de Austin, próxima à cidade de Nova Iguaçu perto no horário de saída das pessoas de seus trabalhados. "Há vários corpos e várias pessoas feridas", disse o porta-voz da brigada do Corpo de Bombeiros, sargento Ferreira. Imagens do canal a cabo GloboNews mostraram imagens de destroços de pelo menos uma composição e equipes de resgate tentando retirar pessoas do local do acidente. A emissora informou que um dos trens transportava passageiros e se chocou contra um outro que estava parado na estação. (Por Andrei Khalip)