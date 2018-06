Dois voos da TAM para Nova York são remarcados por causa de nevasca

As nevascas que atingem Nova York, nos Estados Unidos, causaram alterações em dois voos da TAM - um que partiria de São Paulo e outro do Rio - nesta quinta-feira, 2.

Segundo a companhia, o voo JJ8080, previsto paras sair às 22h55 do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, vai sair às 6h desta sexta-feira, 3, com nova numeração: JJ9374.

Também às 6h de sexta vai sair o voo JJ8078 do Aeroporto do Galeão, no Rio, que tinha previsão de saída às 22h53 de quinta. A numeração deste voo ficou como JJ9374.

A TAM afirma que o objetivo do ajuste é "evitar que essas frequências sejam afetadas pelas nevascas que podem impactar a operação do aeroporto John Fitzgerald Kennedy (JFK), em Nova York." A tempestade de neve nos EUA levou ao cancelamento de mais de mil voos e atrasou cerca de 1.500.

A companhia ainda diz que está prestando assistência aos clientes e recomenda que os passageiros desses voos entrem em contato com a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, antes de se dirigirem ao aeroporto. Os números são 4002-5700 (capitais) e 0300-570-5700 (demais localidades). A TAM disse lamentar os transtornos e informou que isentará da cobrança de taxa de remarcação, reembolso e diferença de tarifa, no prazo de 30 dias, os clientes afetados por essa situação fora do seu controle.