Dom Eugenio será sepultado na tarde desta quarta-feira na Catedral do Rio

SÃO PAULO, 11 - O cardeal e arcebispo emérito do Rio de Janeiro Dom Eugenio de Araujo Sales, morto na noite de segunda-feira,9, será sepultado na tarde desta quarta-feira,11, na cripta da Catedral Metropolitana do Rio. O sepultamento ocorrerá logo após uma missa de corpo presente rezada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, às 15h. De acordo com a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, arcebispos de todo o Brasil comparecerão para prestar suas homenagens.

Assim como no velório ocorrido na terça-feira, estão sendo realizadas missas de duas em duas horas desde as 6h em memória do religioso. Dom Eugenio morreu de enfarte às 22h30, aos 91 anos, na Residência Assunção, onde morava, na Estrada do Sumaré, zona norte da capital fluminense.