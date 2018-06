Doméstica é presa com crack na bolsa do filho A doméstica Ana Paula Aparecida da Conceição, de 27 anos, foi presa pela Polícia Civil, no início da tarde de quinta-feira, por volta das 13h30, em frente de uma faculdade, na Avenida Liberdade, centro de São Paulo. Indiciada por tráfico de drogas, ela transportava 1 quilo de crack, encontrado junto com dois celulares, na mochila do filho de 8 anos. O menino foi entregue à irmã da acusada, que ainda permanece detida. Ela disse aos policiais que pretendia entregar a droga a outras pessoas.