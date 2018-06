Domingo é dia de... Rubinho já está acostumado às brincadeiras da gente! Sabe que vamos pegar no pé dele de qualquer jeito após o GP da Austrália, no domingo, abrindo a temporada 2009 de Fórmula 1. Imagina que já tem gaiato por aí dizendo que ele vai ganhar graças ao efeito aerofólio da franja projetada sobre as entradas avançadas na testa do piloto. Pode? Aconteceu mais ou menos a mesma coisa - só que as piadas eram com a barriga - na volta de Ronaldo com a camisa do Timão. Tomara que Melbourne vire uma espécie de Itumbiara na carreira de Rubinho com o macacão da Brawn. O problema vai ser se o carro dele quebrar na quarta volta ou, desastre pior, morrer no grid de largada. Aí, sinceramente, eu temo que a brincadeira vire esculacho. Outra coisa caricaturesca do noticiário esportivo do próximo fim de semana é o novo afro-penteado de Luís Fabiano no ataque do time do Dunga, no domingo, no Equador. Nos jornais de segunda, as trancinhas do craque podem brilhar mais ou menos que a careca envergonhada de Barrichello, isso vai depender muito dos resultados. MAIOR DO MUNDO Com esta última confusão sobre o que disse a respeito de Robinho, Pelé atingiu a marca do milésimo mal-entendido decorrente de suas declarações à imprensa. APELIDO NOVO Pelo jeito à vontade como entrou na campanha de Dilma Rousseff, já tem gente em Brasília chamando José Dirceu de "Pai do PAC". Será? Ah, bom! Jogadores da Seleção desmentem: não houve festa nenhuma na casa do Adriano, na segunda-feira. Foi só uma rave, gente! Itumbiara again Ficou para maio o julgamento do pedido de perdão que Delúbio Soares fez ao PT. Confiante na volta por cima, o ex-tesoureiro do partido já tinha até afiado discurso no início do mês como patrono de uma turma de estudantes de Direito de Itumbiara (GO). Tem lugar melhor para recomeçar? Similar americano A visita de Hillary ao México para tratar da guerra do tráfico levantou uma questão de ordem interessante no Palácio do Planalto: não seria o caso de mandar a Dilma à favela dos Tabajaras, em Copacabana? Beba gasolina O presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, deve ter bons motivos para não baixar o preço da gasolina. Mas daí a propagandear que o combustível é mais barato que água, francamente, o povão vai acabar bebendo o que lhe onerar menos o bolso. Partido família Vem tomando caráter quase de impasse familiar a disputa entre José Serra e Aécio Neves pela guarda da candidatura do PSDB à Presidência. Pai e padrasto, no caso, têm lá suas razões, mas as tias do partido estão confiantes no entendimento. Meninos que gostam de racha E os sobrinhos do Cacciola, hein?! E tem gente que critica os do Kassab! Ô raça, né não?