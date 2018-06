Domingo tem sol em São Paulo e chuvas no sul e norte do País

São Paulo, 17 - Este domingo, 17, segue com sol e sem nuvens em São Paulo, mas tem previsão de pancadas de chuvas para a região sul e norte do País, conforme informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Não há expectativas de chuvas significativas na capital paulista para este domingo, que deve registrar máxima de 25ºC, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Já a zona Sul do Mato Grosso do Sul e a região Sul do País devem receber chuva forte com descargas elétricas e ventania ainda hoje.

O litoral da região nordeste mantém tempo instável entre o litoral norte de Alagoas e o litoral leste do Rio Grande do Norte, onde podem ocorrer chuvas isoladas. Na região norte também devem ocorrer pancadas de chuva isolada no norte e oeste do Amazonas, Roraima, litoral do Amapá e na Ilha de Marajó.

As demais áreas do Brasil o tempo estará com pouca nebulosidade.

O CGE informa que a próxima semana deve começar com sol e temperaturas em elevação na capital paulista. Na segunda-feira, 18, os termômetros devem variar entre mínimas de 15ºC e máximas de 26ºC. Mas o frio volta a atingir São Paulo na terça-feira, 19, com o aumento da nebulosidade e chuvas generalizadas.