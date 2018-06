Dominguinhos, da Viradouro, sem medo de chuva e ar condicionado O puxador da Viradouro, Dominguinhos do Estácio, chegou para acompanhar o primeiro dia de desfiles das escolas do Rio e disse não precisa de preparação especial para estar com a voz em dia na hora de cantar: "Tem gente que não bebe gelado e que não fica no ar condicionado, mas tudo isso é frescura. O que preciso é de uma boa noite de sono e descanso", sentenciou. Dominguinhos chegou ao sambódromo vindo direto de um show que realizou no subúrbio carioca. Mesmo sem cuidados extras às vésperas de suas apresentações, o puxador lembra que, para ajudar na sua performance, parou de fumar há 25 anos.