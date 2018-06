Dominguinhos diz que não há ?já ganhou? na Viradouro O cantor Dominguinhos, puxador do samba da Viradouro, que será a quarta escola a desfilar nesta noite no sambódromo do Rio, disse que na escola não há clima de ?já ganhou?, apesar de a agremiação estar sendo considerada favorita este ano. ?Desfile de escola de samba é como jogo de futebol e eleição: só se decide na hora. Trabalhamos muito para esse dia, mas os desfiles estão nivelados por cima?, disse Dominguinhos ao chegar no Sambódromo. Ele também comentou a ausência de Jamelão do carnaval desse ano. O tradicional intérprete da Mangueira não estará na avenida por problema de saúde. ?Essas coisas acontecem. É assim mesmo. A fila anda. Hoje é ele, amanhã serei eu?.