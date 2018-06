Dona de casa forja seqüestro para forçar marido a se mudar

A dona de casa Ana Paula Lopes da Silva, 37 anos, simulou o seqüestro dela e dos dois filhos pequenos - uma menina de dois anos e um menino de 12 - com o objetivo de persuadir o marido para voltar a morar em Bento Gonçalves (RS). O suposto seqüestro aconteceu no dia 18 de março, nas proximidades do Mercado Municipal Governador Albano Franco, em Aracaju. Ela contou à polícia que foi seqüestrada por dois homens armados que levaram seus dois filhos. Depois de oito dias de investigação, a titular da Delegacia Especializada em Repressão a Organizações Criminosas (Deroc), Daniella Garcia, descobriu que se tratava de uma farsa ao analisar as imagens das câmeras de segurança que mostravam as crianças chegando naquele estabelecimento em um táxi. O taxista foi identificado, contou que pegou as crianças em sua residência no bairro Santa Lúcia. Ao checar, a polícia descobriu que a casa era de uma amiga de Ana Paula, que orientou o filho a contar que havia sido seqüestrado. Ana Paula vai responder por falsa comunicação de crime, que tem pena que varia de seis meses a um ano de prisão.