Dona do parque de diversões onde jovem morreu será ouvida nesta terça

SÃO PAULO - A dona do parque de diversões instalado em Vargem Grande, zona oeste do Rio, deve ser ouvida na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), nesta terça-feira, 16. Ela irá prestar esclarecimentos sobre o acidente que matou uma adolescente e deixou oito feridos, dois ainda em estado grave.

Também nesta terça-feira, o Conselho Regional de Engenharia do Rio (Crea-RJ) vai vistoriar três parques que receberam laudos técnicos favoráveis de funcionamento feitos pelo o engenheiro mecânico Luis Soares Santiago. Ele era encarregado pelos laudos de instalação, manutenção e recuperação dos equipamentos do parque Glória Center.

O objetivo da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes (Capa) é verificar o estado de conservação das instalações desses parques. A primeira ação será realizada no bairro de Jardim Bonifácio, em São João de Meriti.

A adolescente Alessandra Aguilar, de 17 anos, morreu após ser atingida por um carrinho que se soltou do brinquedo "Tufão" no parque Glória Center, no último domingo. Após se soltar, o carrinho voou a uma distância de quase 15 metros.

Veja também:

Brinquedo de parque voa, mata jovem e fere 8

Delegada acompanha nova perícia em brinquedo no Rio

Acidente de domingo foi 2º fatal em parque