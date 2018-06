Dona do prédio do moinho que desabou aguarda mais detalhes sobre o acidente

MACEIÓ - A direção do Grupo Motris, proprietária do prédio do moinho que desabou na capital de Alagoas, informou, através de nota oficial, que estão sendo tomadas todas as providências no sentido de levantar as possíveis causas do acidente que deixou vítimas na tarde da segunda-feira, em Maceió (AL). Segundo a empresa, não houve vítimas ou acidentados entre seus colaboradores.

"Neste momento, os esforços e prioridades da empresa são no sentido de prestar auxílio às vitimas e respectivas famílias", diz a nota. De acordo com o grupo, tão logo sejam apuradas novas informações e detalhes do ocorrido, a empresa estará convocando a imprensa e prestando todos os esclarecimentos à sociedade.