Dona Zica da Mangueira é internada A viúva do compositor Cartola, Euzébia Silva de Oliveira, de 89 anos, a dona Zica da Mangueira, foi internada na unidade coronariana do Hospital Quinta D?Or, na zona norte da cidade, nesta quinta-feira à tarde. Dona Zica sofreu uma crise de insuficiência respiratória e foi levada para a clínica. De acordo com boletim médico, a situação foi estabilizada, e a viúva de Cartola está bem. Ainda não há previsão de alta. Esta é a quarta internação de dona Zica neste ano. Em maio, uma queda brusca de pressão alterou suas funções cardíacas e ela ficou internada uma semana no Quinta D?Or. Dois meses antes, uma infecção pulmonar já havia levado a viúva de Cartola a ficar seis dias naquele hospital. Em fevereiro, ela não pôde desfilar na Mangueira por causa de uma crise de hipertensão. Na ocasião, dona Zica ficou dois dias no Hospital São Vitor, na Tijuca. Os médicos pediram que ela não acompanhasse a escola de samba para evitar que se emocionasse em excesso.