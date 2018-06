Dono de bingo é morto dentro de Porsche No final da noite de anteontem, um empresário dono de bingo, cujo nome não havia sido divulgado até a tarde de ontem, foi baleado na esquina das Ruas das Figueiras e das Aroeiras, no bairro Jardim, em Santo André, no ABC Paulista. Ao chegarem ao local, policiais militares encontraram a vítima dentro de um Porsche Cayenne preto, com placas de Minas Gerais. Encaminhado ao pronto-socorro central, o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu. Policiais apuraram com testemunhas que um Ford Fiesta preto aproximou-se do Porsche e seu único ocupante desceu e atirou contra a cabeça do empresário. Depois, fugiu sem levar nada. Não se sabe ainda se a vítima reagiu a um suposto assalto ou se o crime foi um homicídio premeditado. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Santo André.