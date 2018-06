Dono de fábrica de DVDs será segundo suplente O médico gaúcho Lírio Parisotto, que estreia no cenário político este ano, tem a quarta maior fortuna declarada entre os candidatos brasileiros, com R$ 616 milhões. O sucesso dele não se deve à medicina: ele é dono da Videolar, líder no mercado brasileiro de DVDs e Blu-Ray, e atua no mercado acionário através do fundo L. Par da Geração Futuro Corretora. A nova aposta do milionário é a carreira política. Ele é segundo suplemente do candidato ao senado e ex-governador do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB).