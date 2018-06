Dono de farmácia é morto durante assalto no Rio O comerciante Eduardo Lopes, de 57 anos, dono de uma farmácia localizada na Avenida Ademar Bebiano - antiga Estrada da Pavuna - no bairro de Inhaúma, na zona norte do Rio, foi morto por volta das 20h de quarta-feira, ao ter seu estabelecimento comercial assaltado por dois homens. Segundo a polícia, os criminosos chegaram de moto, um deles desceu e anunciou o assalto, ao entrar na farmácia. Um funcionário da drogaria conseguiu fugir e pediu ajuda a policiais militares do 3º Batalhão que faziam patrulhamento pela avenida. O assaltante que estava na moto fugiu, mas o outro, que já havia separado todo o dinheiro do caixa numa bolsa, trancou-se no banheiro com Lopes. De acordo com os policiais, ao entrarem na farmácia, eles ouviram o tiro. O assaltante tentou fugir e trocou tiros com a polícia. Ele também foi baleado. Tanto o assaltante quanto Lopes morreram a caminho do hospital. O dinheiro retirado do caixa foi recuperado pela policia. O latrocínio foi registrado no 44º Distrito Policial, de Inhaúma.