Dono de restaurante que explodiu no Rio é internado; outros 4 estão no hospital

RIO - O dono do restaurante Filé Carioca, Vinícius Rogério Carlos do Amaral, de 47 anos, foi internado em estado de choque no hospital Quinta d'Or nesta quinta-feira, 13. A assessoria do hospital informou que ele passou mal depois de saber da tragédia no centro do Rio que deixou três pessoas mortas e três feridos em estado grave. Das 17 pessoas que foram internadas, quatro permaneciam nos hospitais no fim desta tarde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, três feridos estão no Hospital Souza Aguiar. Dois deles estão em estado grave e permanecem no centro cirúrgico. Outra vítima, que também está em estado grave, foi transferida para o Hospital Miguel Couto.

A causa mais provável da explosão é um vazamento de gás de um botijão. O Corpo de Bombeiros do Rio informou que o estabelecimento não tinha autorização para usar botijões de gás e , segundo a corporação, o edifício não tinha condições de segurança para abrigar esse tipo de material.

Sangue. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) solicitou em nota que a população doe sangue para manter abastecidos os estoques das unidades de saúde, especialmente aquelas que estão prestando atendimento às vítimas da explosão ocorrida na Praça Tiradentes, no centro da Cidade.

As doações são essenciais para os atendimentos de urgência e emergência. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. As doações podem ser feitas diretamente no HemoRio que fica na Rua Frei Caneca, 8 - centro. Mais informações no Disque Sangue: 0800-282-0708.