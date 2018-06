Dono vê pela internet casa sendo assaltada e ladrões são presos

Texto atualizado às 18h17.

SÃO PAULO - Dois homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 25, quando tentavam assaltar uma residência no bairro Moinho dos Ventos, na divisa de Goiânia com a vizinha Aparecida de Goiânia. O dono da casa, o analista de sistemas Adriano da Costa Souza, viu a ação dos bandidos pela internet e acionou a polícia.

Os bandidos entraram no imóvel para roubar uma tevê, uma máquina de lavar e um computador. Assim que passaram pelo portão, um torpedo automático foi acionado e o dono da casa recebeu o aviso da invasão por celular. "O alarme é acionado todas as vezes que saio de casa", disse Adriano. "Assim que eles passaram o portão recebi a mensagem pelo celular e acionei a polícia."

Enquanto a Policia e deslocava, Adriano passou a monitorar os bandidos com imagens, via internet, em seu local de trabalho, por volta das 11h15.

Os criminosos carregaram eletrodomésticos e eletroeletrônicos para dentro de um veículo quando foram flagrados. A Polícia Militar prendeu Nivaldo Gomes da Silva, de 20 anos, e Alessandro Assunção, 27. Ambos com passagens por furtos e tráfico de drogas.

A picape usada pelos suspeitos era roubada, as placas clonadas, e no interior do carro estavam joias e eletroeletrônicos pertencentes a duas outras vítimas. O caso foi registrado no 11º DP de Goiânia.