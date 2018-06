Doutores da Alegria estréiam ''Senhor Dodói'' As crianças torcerão o nariz para as pílulas à base de jiló e extrato de gambá do Doutor Ganâncius, mas vão adorar o Dodói, personagem que se arrasta abatido, com gorro de dormir. A montagem é inspirada em Doente Imaginário, de Molière. No Teatro União Cultural: Rua Mário Amaral, 209, Paraíso. Tel.: 2148-2904. Às 16h. A partir de 6 anos. R$ 20.