Doze cidades de SC amanhecem com temperaturas negativas

FLORIANÓPOLIS - O inverno ainda não chegou, mas doze cidades catarinenses amanheceram com

temperaturas negativas. A temperatura mais baixa do ano em Santa Catarina foi em Urupema. A cidade serrana registrou -6°C. Antes do sol nascer, estava branquinha pela geada.

A temperatura também chegou a 5ºC negativos em Bom Jardim e São Joaquim. Em Urubici, os termômetros registraram -4ºC e em Lages, -3ºC. Cidades do Meio Oeste e do Planalto Norte também anteciparam o clima invernal.

No Morro da Igreja, a 1.808 metros de altitude, e no Morro das Antenas, a 1.750 de altitude, em Urupema, - dois dos lugares mais frios do Brasil - toda umidade se transformava em gelo. Apesar do intenso frio, não nevou.

O meteorologista Ronaldo Coutinho explica que a queda brusca no clima é resultado da chegada de uma massa polar, que pode formar gelo no topo das montanhas, mas é improvável que neve. Há possibilidade de chuva para quinta-feira e de aumento gradativo das temperaturas. Em Florianópolis, também foi o dia mais frio do ano: 5,5 °C.