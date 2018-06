DPs têm caça-níquel até em cela

As 24,6 mil máquinas caça-níqueis apreendidas na capital desde o início do ano se tornaram um problema para a Polícia Civil de São Paulo. Sem definição da Justiça sobre o que será feito com os equipamentos, as delegacias estão cada vez mais abarrotadas de máquinas. No 101º Distrito Policial, na zona sul, os policiais dividem espaço com cerca de 300 caça-níqueis espalhados por corredores, salas e até em quatro celas desativadas. "É um incômodo para a gente e para quem precisa de nossos serviços", disse o delegado titular Ricardo Arantes. "Além de atrapalhar, acumula sujeira e atrai baratas." A intenção de Ribeiro é levar as máquinas para um pátio de carros apreendidos na zona sul. Há 90 dias, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da capital, delegado Aldo Galiano, pediu à Justiça autorização para destruir as máquinas, mas até agora não obteve resposta. Para Galiano, a destruição solucionaria três problemas: a falta de espaço, o tempo perdido para registrar a apreensão (em torno de três horas) e o reaproveitamento das máquinas pelos proprietários. "O procedimento burocrático que decorre da apreensão é lento. Se pudéssemos destruir, poderíamos apreender mais." Para evitar a "superlotação" nos DPs, os policiais têm de lacrar os caça-níqueis no próprio estabelecimento. A apreensão só ocorre se o proprietário colocar os equipamentos novamente em operação - o que ocorre com freqüência. Há uma semana, a Polícia Civil desmantelou na Lapa, zona oeste, uma fábrica que reformava máquinas. Segundo o juiz corregedor do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária, Alex Zilenovsk, a quem foi pedida a autorização para destruir os caça-níqueis, a decisão exige perícia minuciosa nas máquinas. Zilenovsk diz que muitos equipamentos possuem liminares para funcionar e, por isso, a destruição deliberada poderia resultar em processos de ressarcimento contra o Estado. Agora, a Polícia Civil está concentrada em apreender caça-níqueis na periferia. "Percebemos uma migração das máquinas para as favelas", disse Galiano. Ele estima que existam 180 mil caça-níqueis na capital, a maioria na periferia, onde a fiscalização é mais difícil. No Rio, um projeto da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia começou a transformar as máquinas ilícitas em computadores. Na semana passada, seis pólos de ensino a distância foram inaugurados com os dez primeiros equipamentos adaptados pelo Instituto Superior de Tecnologia. O investimento é de R$ 80 por computador. "É só pintar, retirar os programas de jogos, o coletor de dinheiro e adaptar um teclado e um mouse", explicou o professor Marcos Paulo Monteiro, que desenvolveu o projeto. A placa-mãe, o monitor de vídeo, o disco rígido e a memória são reaproveitados. "Se o tamanho não for problema, dá para montá-las numa sala de aula", disse. Em alguns casos, os componentes podem ser colocados numa carcaça de computador normal. O secretário estadual Alexandre Cardoso espera que, até o fim do ano, 2 mil máquinas estejam adaptadas.