Droga e celulares encontrados em ônibus com parentes de presos Uma ocorrência que, segundo a polícia, já se tornou rotina nas noites de sexta-feira e madrugadas de sábado aconteceu novamente sexta à noite. Um ônibus fretado por familiares de detentos que iriam visitá-los na Penitenciária de Lavínia, no interior paulista, foi interceptado numa blitz policial na Av. Ordem e Progresso, na Barra Funda. Durante a vistoria foram encontrados embalados em plástico três aparelhos celulares e uma quantidade de maconha. O coletivo e seus passageiros foram encaminhado ao 23º Distrito Policial, de Perdizes, na capital paulista. O ônibus da empresa Confort Bus City Tour, com 46 passageiros, saiu das proximidades do Terminal Rodoviário da Barra Funda às 18 horas. Cerca de 10 minutos depois foi parado por policiais. Deveria chegar a Lavínia por volta das 23 horas, mas nesse horário ainda não havia deixado o pátio da delegacia. Uma pequena quantidade de maconha foi encontrada com uma mulher, que foi autuada em flagrante. Ninguém se responsabilizou pelos parelhos celulares. Passageiros e bagagens foram submetidos a uma demorada revista, o que revoltou os demais ocupantes do coletivo, que só seguiu viagem na madrugada.