Drogado, homem invade trem e fere passageira em SP Um homem deu muito trabalho esta manhã aos seguranças da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Por volta das 6h15, ele, que estava sob o efeito do uso de tóxicos, invadiu a Estação Guaianases, na zona leste de São Paulo, pulou as catracas sem pagar e entrou num trem que fazia a linha ´E´ (Brás-Estudantes) e se encontrava parado na plataforma. Os vigilantes correram atrás, mas o homem pegou uma mulher como escudo e passou a fazer ameaças de morte contra ela e os demais passageiros, que entraram em pânico. De repente, o homem, que portava uma faca de cozinha, desferiu golpes contra a mulher e tentou fugir. Ele foi preso pelos vigias e levado para o 44º Distrito Policial de Guaianases, onde a ocorrência será registrada. A mulher teve algumas escoriações e foi atendida no pronto-socorro.