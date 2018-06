Drogas e armas são apreendidas na favela de São Carlos, no Rio

SÃO PAULO - Policiais Militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de São Carlos, no Rio, apreenderam na segunda-feira, 21, na comunidade, armas e drogas que estavam próximas a uma casa onde quatro pessoas haviam sido presas na última sexta-feira, 19. A ação ocorreu após ligação para o Disque-Denúncia.

Foram apreendidos uma pistola Glock 9mm, com três carregadores, 305 pedras de crack, 176 papelotes de cocaína e 575 reais em espécie. O material foi encontrado próximo à casa onde foram presos Nylson Roberto de Araújo Junior, o "Xuxa", Alex Correia dos Santos, o "2G", Fernando Lima , vulgo " FN" e Marcio Luiz Rocha Failace, o "Madu".

Com eles foram apreendidos pedras de crack, cocaína, maconha, uma pistola 45, três carregadores deste calibre e cerca de 600 reais em espécie. Também foi preso no mesmo dia, no Querosene, Emilson Martins de Oliveira, vulgo "Camisa 11", com uma pistola 9 mm.