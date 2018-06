Duas adolescentes são mortas a pedradas As adolescentes Tamires Alves Vicente, de 15 anos, e Daniela de Souza Pereira, de 16, foram encontradas mortas, sem roupas, com o rosto desfigurado por pedradas, num terreno baldio, anteontem, em Salto, a 98 km de São Paulo. Há indícios de violência sexual. As garotas foram para um baile sábado à noite. Na saída, não encontraram ônibus e decidiram caminhar. Segundo a polícia, uma terceira menina que estaria junto conseguiu fugir.