Duas aeronaves têm estruturas danificadas após colisão em aeroporto no sul da Bahia

Uma aeronave da companhia aérea Gol colidiu com um avião da Azul quando tentava fazer uma manobra no Aeroporto Jorge Amado, localizado no sul da Bahia, em Ilhéus. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 6. Não houve feridos relatados, informaram as autoridades.

Por volta das 12h, a winglet esquerda (localizada na extremidade da asa) da aeronave da Gol tocou no estabilizador horizontal (pequena asa na cauda do avião) da Azul que estava parado, ambos em solo.

O episódio aconteceu durante o trajeto de deslocamento do avião da Gol para a pista em que seria posicionado para a decolagem. Segundo uma nota enviada pela Gol, o procedimento de reboque, por meio de um carro, para direcionar a aeronave no pátio do aeroporto é padrão.

Mesmo que não tenha sido grave, o acidente não é comum no meio da aviação. O voo, nº G3 1513, tinha como destino Guarulhos. Os passageiros foram realocados, a aeronave encaminhada para a equipe técnica e as causas ainda vão ser apuradas, conforme comunicado da aviação.

Imagens veiculadas nas redes sociais mostram parte da asa esquerda da aeronave da Gol danificada. O voo da Azul, nº AD4609, partia de Ilhéus para Belo Horizonte. Em nota, a empresa disse que o acidente gerou danos à fuselagem da aeronave, parte externa de metal que cobre as demais estruturas. Ainda informou que o voo precisou ser cancelado e o avião foi entregue à manutenção.

De acordo com a Azul, o desembarque ocorreu normalmente e os passageiros foram reacomodados em outras operações da própria companhia. Não foi informado o número de passageiros e tripulantes que estavam a bordo em cada aeronave.