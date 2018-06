Duas barcaças colidem contra pilar de ponte em SP Duas barcaças que estavam no rio Tietê colidiram na noite de ontem contra um pilar da Ponte do Limão (zona norte de São Paulo), o que provocou a interdição parcial do trânsito na ponte desde a madrugada, com meia pista interditada no sentido Sumaré-Limão. No acidente um guindaste que estava sobre uma das barcaças caiu parcialmente no rio. Parte da barcaça que transportava o guindaste ficou submersa. Técnicos da Prefeitura e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) fizeram uma avaliação na manhã de hoje para checar se houve danos à estrutura da Ponte do Limão, na zona norte, e liberaram o tráfego no local.