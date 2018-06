Duas cidades no SE decretam situação de emergência por causa da seca

SÃO PAULO - As cidades de Poço Redondo e Poço Verde, no Sergipe, decretaram situação de emergência por causa da seca. Segundo a Defesa Civil, as chuvas que normalmente caem na região nessa época do ano foram muito irregulares, e insuficientes para abastecer alguns municípios. As duas cidades que emitiram o decreto não tem abastecimento regular de água, e os moradores contam apenas com cisternas.

Em Poço Redondo, a situação está complicada desde maio deste ano. A cidade estava sendo atendida pelo Exército, mas deverá receber agora a Operação Pipa da Defesa Civil. Em Poço Verde o decreto foi emitido na última segunda-feira, 25. Ao todo, nas duas cidades, cerca de 10 mil pessoas receberão assistência.