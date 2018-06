Duas crianças e três adultos morrem após carro cair em córrego em Minas

SÃO PAULO - Duas crianças e três adultos da mesma família morreram em um acidente numa estrada na zona rural da cidade de Águas Formosas, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, no domingo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro perdeu o controle da direção ao passar sobre uma ponte e o veículo caiu no córrego Mutuca. Chovia no momento do acidente e a pista estava escorregadia.

O motorista ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula, em Águas Formosas. Os outros ocupantes do veículo -- duas crianças, duas mulheres e um homem -- morreram no local. Depois de receber alta médica, o condutor prestará depoimento na delegacia do município.

O carro foi retirado do rio por um guincho.