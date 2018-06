Duas crianças morrem durante temporal em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - Duas crianças morreram neste domingo, 4, durante um temporal que atingiu Belo Horizonte e vários municípios no entorno da cidade. Com a ocorrência, chega a seis o número de mortos no período chuvoso em Minas Gerais em 2012.

As vítimas estavam em uma caminhonete que tentou atravessar um riacho em Jaboticatubas, na região metropolitana da capital, e capotou ao ser atingida por uma enxurrada. Mais duas crianças que estavam no veículo estão desaparecidas. Até a noite de hoje, nenhuma das vítimas havia sido identificada e os bombeiros mantinham buscas pelos desaparecidos. Duas mulheres e outra criança que também estavam na caminhonete foram socorridas com vida e levados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte.

As outras que ocorreram no Estado mortes ocorreram em Brumadinho e Itaguara, também na região metropolitana de Belo Horizonte, e Passos e São Tomé das Letras, no sul de Minas. Além das mortes, os temporais já levaram três municípios mineiros - Itanhomim, Bambuí e Senador Frimino - a decretarem situação de emergência desde meados de outubro. Outras seis comunicaram danos causados pela chuva no período.