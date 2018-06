Duas crianças morrem em incêndio na zona sul de SP Uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos morreram intoxicados, no início da madrugada desta quarta-feira, em um incêndio em uma residência no Jardim Macedônia, zona sul da cidade de São Paulo. Elas morreram a caminho do PS do Hospital Macedônia. Os dois irmãos da vítimas, que também estavam na casa, ficaram feridos e encontram-se internados em estado crítico. Um deles é um bebê de seis meses que está internado na UTI do Hospital Geral de Campo Limpo para desintoxicação. E o outro, um menino de 3 anos, está na UTI do Hospital Pirajussara. Os pais das crianças sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao PS do Hospital de Campo Limpo, onde foram medicados e liberados após às 2h30 da madrugada desta quarta-feira O incêndio na casa, localizada na rua Agostinho de Paiva, foi percebido por vizinhos por volta das 22h30. Eles conseguiram apagar o fogo antes da chegada do Corpo de Bombeiros e socorreram as quatro crianças e os pais delas. A polícia ainda não sabe informar as causas do incêndio. O inquérito foi instaurado na delegacia de Capão Redondo (47º DP). Matéria alterada às 03h28 para acréscimo e correção de informações