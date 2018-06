Duas crianças morrem na BA após comer pão envenenado

Duas crianças morreram após ingerir, na noite de sábado, veneno usado para matar ratos, conhecido como chumbinho, em Feira de Santana, na Bahia. Junto com uma menina, as vítimas comeram o veneno que estava em um pão, no chão da cozinha da casa.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o menino Felipe, de 4 anos, morreu no mesmo dia que deu entrada no Hospital Geral Cleriston de Andrade. Ele foi enterrado na segunda. Já o primo dele, Joanderson, de 3 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 3.

Bruna, de 2 anos, irmã de Felipe, permanece internada em estado grave, mas não corre risco de morrer. Ela respira com a ajuda de aparelhos, de acordo com a secretaria.