Duas inaugurações agitam ainda mais a cena gastronômica de Miami

“Decidimos criar um conceito nosso, mais rústico, regional e autêntico”, disse Fabrizio, que no Via Verdi está no comando do serviço e, como todo bom anfitrião, vai de mesa em mesa para ter certeza de que seus clientes estão satisfeitos.

Depois de dois meses da inauguração, o Via Verdi, na Biscayne Boulevard, 6.900, uma área que vem se desenvolvendo cada vez mais - mas ainda está longe de se parecer com South Beach -, já é um sucesso.

E a ideia é justamente essa: criar um ambiente badalado, mas despretensioso e, acima de tudo, aconchegante.

O restaurante tem vários espaços, como um lindo bar aberto, dois ambientes com mesas em uma outra área externa com vista para a avenida, poucas mesas em uma sala interna e uma mesinha para duas pessoas dentro de uma pequena adega não climatizada.

Apesar de espaçoso, o estabelecimento mantém um ar caseiro em cada um dos ambientes e a comida tem esse mesmo sabor: simples, mas deliciosa.

Vale a pena começar com o Assaggi, uma degustação de iguarias italianas, para compartilhar. Entre as opções, frios como mortadela, prosciutto e salame, queijos pecorino e gorgonzola, bruschetta, polenta e muitas outras. O preço é único: US$ 5 por opção ou cinco opções por US$ 23.

De entrada, a burrata é imbatível e, como prato principal, não há como errar ao pedir qualquer uma das massas do cardápio. Agora, para quem gosta de risoto, tem o Iron Chef, com vieiras e uma pétala de rosa, que é muito leve, e o Nicola, de burrata, tomate seco e manjericão.

De sobremesa, uma das favoritas é o tiramisú.

A seleção de vinhos é justa e os preços também (por taça, entre US$ 8 e US$ 15, e garrafas, de US$ 29 por um Montepulciano D’Abruzzo a US$ 108 por um Champagne Bret rosé).

A casa oferece, aos sábados e domingos, um menu de “brunch”, servido das 11h às 16h. Além do cardápio regular, tem omelete e pratos especiais, como Camicia, que é ovo poché com trufas, servido numa focaccia.

Assim, com essa combinação de serviço simpático, ambiente agradável e excelente culinária, os gêmeos, hoje com 38 anos, vêm ganhando um importante espaço na gastronomia de Miami. Mas é uma conquista lenta, diz Fabrizio.

“Quando você vem de outro país, precisa aprender tudo, até reconhecer se você é realmente bom”, diz ele. “Sete anos (no Quattro) foi o tempo que precisávamos para ter certeza que iríamos enfrentar a operação com sucesso.”

E o segredo do sucesso? “Não fique olhando tanto o que os outros estão fazendo e faça bem à sua maneira.”

E para compartilhar um pouco mais deste bom-humor e da experiência, vale à pena perguntar para Fabrizio qual sua música brasileira preferida. Afinado, ele vai cantarolar o Trem das Onze: “Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser”. Brincadeira que já está virando tradição.

Como o Via Verdi, o Seasalt and Pepper também é localizado numa região não muito nobre de Miami. De fato, para lá chegar é bom prestar bastante atenção no GPS, passo-a-passo, e ter ainda um mapinha impresso por garantia. Mas, depois que se passa pela entrada, a sensação é de “abre-te sésamo”, lá até as paredes exalam glamour, mas com um importante diferencial: sem ostentação, como muitos outros restaurantes desse porte. É chique sem prepotência, com serviço agradável, ambiente elegante e descontraído, estilo mediterrâneo, à beira do Miami River com iates ancorados e comida excelente.

O local era um antigo aeródromo que pertencia a Howard Hughes, com hangares para abrigar os hidroaviões do excêntrico magnata aviador americano, famoso pela produção de grandes filmes de Hollywood como Scarface.

Um projeto de Stephane Dupoux, responsável pelo conceito de badalados estabelecimentos como Nikki Beach (em Miami e várias partes do mundo) e Buddha Bar New York, Seasalt passou por uma reforma de dois anos e um investimento de US$ 5 milhões. Foi inaugurado em dezembro.

Hoje, o restaurante atende 4.500 pessoas por semana, muitas delas celebridades internacionais, como Beyoncé, locais como Gloria Estefan, e também brasileiros como Jorge Ben Jor, que recentemente jantou lá com amigos.

De fato, em pouco tempo, Seasalt Brasserie & Pepper Lounge se tornou o local mais badalado do momento em Miami. Tanto que nem adianta tentar reservar uma mesa nas sextas e sábados até 15 de março. O restaurante está lotado.

E não é para menos. Além da linda vista e agradável ambiente e serviço, a comida, sob comando do chef Alfredo Alvarez, é impecável. Entre os fãs do chef venezuelano estão o ex-presidente americano Bill Clinton, os atores Robert De Niro, Michael Douglas, Robert Redford, Andy Garcia, Robin Williams e muitos outros.

O menu, que parece um quebra-cabeça de giz na sua apresentação, é simples, mas completo. Tem de tudo um pouco e, o melhor, tudo é bom.

Para começar, vale pedir umas entradinhas. Os croquetes de abobrinha são deliciosos, leves e saborosos e o polvo grelhado à “la plancha” tem uma textura perfeita. De entrada, as ostras são fresquíssimas e os mariscos vêm banhados em um molho, que por si só é um prato saborosíssimo. Como principal, o cliente pode escolher entre filet mignon, peixes, massas e risotos. Um dos favoritos é o Classic Seasalt Seafood: frutos do mar com caranguejo, lagosta, camarão e peixe servidos num leve caldo de tomate.

Como o cardápio, a carta de vinhos não é exagerada, mas ampla e para todos os gostos e bolsos. Os preços são razoáveis e justos.

Um lugar para ver e ser visto e também comer muito bem, uma rara e deliciosa combinação.

Bon appétit!

Serviço:

Via Verdi – Cucina Rustica

Site: http://viaverdimiami.com

Endereço: 6.900 Biscayne Blvd, Miami, Florida 33138

Telefone: (786) 615-2870 (Miami)

E-mail: info@ViaVerdiMiami.com

Aberto: segunda-quinta, das 11h às 23h, sexta e sábado, das 11h às 24h, e domingo, das 11h às 23h

Seasalt and Pepper

Site: http://seasaltandpepper.com

Endereço: 422 NW North River Drive, Miami, FL 33128

Telefone: (305) 440-4200 (Miami)

Email: info@seasaltandpepper.com

Aberto: Quarta – domingo, das 12h às 2h. Fechado às segundas e terças.