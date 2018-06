Duas mortes na Salim Farah Maluf Duas pessoas morreram em acidentes ontem pela manhã na Avenida Salim Farah Maluf, zona leste. O primeiro ocorreu às 5h20, na esquina com a Celso Garcia. Na colisão entre um ônibus e um caminhão, sete passageiros ficaram feridos e uma mulher morreu atropelada. Às 12h, uma motociclista colidiu com um caminhão na esquina com a Rua Padre Adelino e também morreu.