Duas mulheres morrem depois de fazer endoscopia em SC

SÃO PAULO - Duas mulheres, de 54 e 60 anos, morreram depois de passar por uma endoscopia em uma clínica particular de Joaçaba, a 370 km de Florianópolis (SC), na tarde de ontem. As mulheres tiveram uma parada cardiorrespiratória na sala de recuperação.

Outras cinco pessoas também passaram mal depois de fazer o procedimento. Uma adolescente de 15 anos está internada em estado grave no Hospital de Joaçaba. Os outros quatro pacientes estão em observação e não correm risco de morte.

Segundo o delegado Maurício Pretto, responsável pelo caso, todo medicamento usado no procedimento foi apreendido e passará por uma perícia. As possíveis causas, apontadas pelo delegado, podem ser a contaminação do produto para a assepsia do aparelho usado na endoscopia, a xilocaína da anestesia ou algum erro médico.

O gastroenterologista Denis Conci Braga, proprietário da clínica e responsável pelos exames, foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo (sem a intenção de matar), de acordo com a Polícia Civil. Ele pagou fiança de R$ 2.500 e vai responder em liberdade.