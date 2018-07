Duas mulheres seqüestradas em menos de 24 horas em São Bernardo Em menos de 24 horas foram registrados dois seqüestros relâmpagos em São Bernardo do Campo. Nesta segunda-feira, por volta das 19 horas, a vítima foi a psicóloga Ana Cristina dos Santos, de 25 anos. Ela foi abordada pelo adolescente D.F.S., de 17 anos, detido por policiais militares logo depois. Ele tinha um revólver calibre 38, mas não conseguiu fazer saques da conta da vítima. Ana Cristina foi dominada quando saía de carro de sua casa, no bairro Demarchi. Mantendo-a ao volante, D.F.S. ordenou que ela o levasse a um caixa eletrônico. Vizinhos avisaram a polícia, fornecendo a descrição do carro. Depois de parar em um posto de gasolina e tentar retirar dinheiro em um caixa que estava fora do ar, eles foram localizados por policiais, quando voltavam para o veículo. O rapaz contou que já cumpriu pena, durante 8 meses, pelo mesmo crime. Nesta terça, ele foi encaminhado do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde a ocorrência foi registrada, para a Divisão Carcerária de Santo André. O outro seqüestro ocorreu por volta das 18h30 desta terça. Uma mulher foi resgatada por PMs, quando era mantida por dois assaltantes, dentro de seu Palio. Outros dois criminosos, da mesma quadrilha, haviam saído com o cartão de crédito da vítima para fazer saques em um caixa eletrônico. Até as 22 horas o boletim de ocorrência não havia sido registrado. O nome da vítima não foi fornecido. O assaltante Davi Azevedo Alves, de 18 anos, foi preso. Seus três comparsas ainda eram procurados pelos policiais naquele horário. Um helicóptero da PM participava das buscas.