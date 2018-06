Duas pessoas ainda desaparecidas em naufrágio no Amazonas As duas pessoas desaparecidas em um naufrágio no rio Solimões, na última sexta-feira, 18, no Amazonas, ainda não foram encontradas pela Marinha. De acordo com a assessoria da Marinha, as buscas serão encerradas na terça-feira, 22, às 18 horas. Na noite de sexta, um barco que levava os turistas para pescar naufragou durante uma tempestade na costa do Caruri, a cerca de 30 quilômetros do rio Solimões e nas proximidades da Ilha dos Mouras. Além da tripulação, de três pessoas, estavam a bordo três funcionários do Banco do Brasil de Brasília e um de Manaus. A Marinha recebeu o pedido de socorro às 22 horas. Quatro pessoas foram resgatadas com vida. Um corpo foi resgatado no sábado.