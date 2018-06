Duas pessoas continuam desaparecidas devido a chuva em SC

Duas pessoas, do total de cinco desaparecidas em Itapoá, ainda não haviam sido encontradas até as 11 horas desta sexta-feira, 14, por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado de Santa Catarina, segundo a Defesa Civil do Estado. Em todo o Estado, 34 cidades já decretaram situação de emergência, de acordo com a defesa civil. A situação mais crítica é no município de Itapoá, que está isolado e com 176 pessoas desabrigadas e desalojadas. O município está sem acesso, pois os níveis dos rios Saí Mirim e Saí-Guaçu invadiram as rodovias. Em Joinville, o número de desabrigados e desalojados diminuiu, passando para 330 pessoas. Ainda no Norte, a cidade de Garuva também registrou problemas relacionados à chuva. Vinte residências foram atingidas.