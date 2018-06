Duas pessoas invadem aeroporto e tentam roubar avião Um homem e um adolescente invadiram a pista do Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira e chegaram a dar partida em um monomotor. Três aviões ficaram danificados e a polícia investiga se eles tentavam roubar uma das aeronaves. Sem serem incomodados pelos seguranças, os dois entraram no hangar das empresas Abaeté Táxi Aéreo e Aéreo Star e chegaram a dar partida em um monomotor. Contudo, a dupla não conseguiu controlar o avião que bateu em outros dois estacionados no hangar. Somente depois da confusão é que seguranças da Infraero chegaram ao local, mas só conseguiram deter o adolescente, de 17 anos. Ele foi conduzido para o posto da Polícia Federal e depois levado para a Delegacia do Menor Infrator. O cúmplice do adolescente conseguiu fugir. O prejuizo da "aventura" da dupla foi avaliado pelas empresas aéreas em R$ 1,2 milhão. A segurança não é um dos pontos fortes do aeroporto que já foi atacado por ladrões anteriormente.