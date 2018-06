Duas pessoas morrem em lava rápido no RJ

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram baleadas nesta segunda-feira, 28, em um lava rápido em Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. Até a manhã de hoje, 29, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram do lava rápido e atiraram contra um funcionário, que morreu no local. Uma criança de 12 anos que estava no estabelecimento também foi atingida. O garoto chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Juscelino Kubitschek, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios, da Barra da Tijuca. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o delegado responsável não irá divulgar informações para não prejudicar as investigações.