Duas pessoas morrem em queda de avião no Rio Grande do Sul

Duas pessoas morreram após a queda de um avião monomotor na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado, 11. A aeronave particular, segundo o corpo de bombeiros, tem registro no aeroclube de Garibaldi, também no Rio Grande do Sul. Ela caiu por volta das 14h30, no quintal de uma casa, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, após entrar em parafuso ao fazer uma manobra. Os dois ocupantes da aeronave morreram. Ninguém em terra ficou ferido.