Duas pessoas morrem em queda de helicóptero no sul fluminense

RIO - Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero em Rio Claro, na região sul do estado do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira, 15, no distrito de Passa Três, área rural da cidade.

As vítimas são dois homens, que ainda não foram identificados. As causas do acidente estão sendo apuradas. Policiais Militares, bombeiros do quartel de Barra Mansa e agentes do Samu atuam no local.

Imagens das redes sociais mostram que o local onde caiu a aeronave é um campo aberto, mas o acesso ao local é dificultado pela presença de morros no entorno.