Duas rodovias federais permanecem interditadas em SC

Duas rodovias federais, em Santa Catarina, permaneciam interditadas neste sábado, 29, segundo informações da Polícia rodoviária federal. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Defesa Civil foca esforços no Morro do Baú Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas A BR-470, que liga os municípios de Gaspar e Blumenau, foi totalmente interditada na manhã de deste sábado, 29, na altura do km 117. Há risco de desmoronamentos da pista no local, e o morro onde está instalada a antenada da Vivo, companhia de telefonia móvel, está começando a ceder, segundo informações do Governo do Estado. O desvio de carros pequenos está sendo feito pela Rodovia SC-470, através do perímetro urbano. Caminhões não estão autorizados a passar, impedindo a passagem de seis caminhões com doações que estavam a caminho de Blumenau. Uma queda de barreira continuava interditando o trecho da BR-101, no km 235, na região de Palhoça. Segundo a PRF, a previsão é a de que a estrada seja liberada neste domingo, 30.