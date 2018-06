Duas toneladas de maconha são apreendidas em cidade do MS

A Polícia Rodoviária Federal cerca de duas toneladas de maconha em um caminhão e no mangueiro de uma propriedade rural no município de Guia Lopes da Laguna, em Mato Grosso de Sul. Após recebimento de uma denúncia anônima de uma tentativa de assalto de um caminhão, tipo baú frigorífico, na rodovia BR-267, entre os municípios de Maracajú e Guia Lopes da Laguna, os policiais se deslocaram para o local e encontraram o veículo estacionado às margens da rodovia, perto de um estabelecimento comercial. O motorista do caminhão disse que havia carregado o veículo com carne bovina em um frigorífico naquela cidade, e viajava rumo a São Paulo, quando, no trajeto, foi abordado por um veículo e uma motocicleta, onde os bandidos o teriam rendido com arma de fogo em punho. Em seguida teria sido obrigado a dirigir até uma propriedade rural, nas proximidades do quilômetro 447 onde foi colocado em frente ao caminhão e que teria ouvido os bandidos romperem o lacre da porta e introduzirem algo no baú. Os policiais abriram o compartimento de carga e verificaram que junto à carne havia cerca de 650 quilos de maconha. Os policiais seguiram, então, até a propriedade rural onde encontraram cerca de 1,3 tonelada de maconha enfileirada próxima ao mangueiro. O caso foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, no Mato Grosso de Sul.