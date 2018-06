Duelo entre dois ex-governadores Os ex-governadores Marconi Perillo (foto), do PSDB, e Iris Rezende (PMDB) passarão o dia de olho nas pesquisas de boca de urna para saber se haverá segundo turno em Goiás. Segundo levantamento do Ibope divulgado ontem, Perillo lidera a disputa, com 45% das intenções de voto; Iris tem 39%. "Estou acostumado a enfrentar e vencer a máquina; desta vez, serão três", diz Perillo. "O povo de Goiás vai optar pela experiência e pela credibilidade", afirma Iris. No Senado, os favoritos são candidatos à reeleição. O Ibope aponta Demóstenes Torres (DEM) com 39% das intenções de voto e a tucana Lúcia Vânia com 31%. Pedro Wilson (PT) ficou com 13%.