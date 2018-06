No texto encaminhado para o smartphone da secretária, o ministro agradeceu a lembrança, mas disse que considera que já cumpriu sua missão durante os oito anos do governo Lula. Dulci é o último remanescente do chamado "núcleo duro" do atual governo. Correligionários acreditam que o ministro continuará ao lado de Lula a partir 2011, possivelmente atuando no instituto que o presidente pretende criar.