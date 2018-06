Duo leva Poulenc e Chopin ao MuBe Bya Cirino, no piano, e Júlio de Oliveira, com clarinete, abrem o concerto com a sonata escrita pelo francês Francis Poulenc, em 1962, um ano antes de sua morte. O duo segue com Chopin, Prokofiev e Debussy, entre outros. MuBe, Auditório Pedro Piva, Avenida Europa, 218, Jardim Paulista; tel: (11) 2594-2601; 16h; R$20.