Dupla acusada de aplicar mais de 300 golpes de extorsão é presa no Rio

SÃO PAULO - Uma dupla acusada de aplicar mais de 300 golpes de extorsão por telefone, em Brasília, foi presa na zona oeste do Rio, na terça-feira, 18. Rosimery Gomes da Silva foi localizada na comunidade Ticontei, no Complexo do Alemão, e Marcelo Adell da Silva, no bairro de Bangu, segundo a polícia civil.

Segundo os agentes, a prisão da dupla vai ajudar os agentes a identificarem os outros integrantes da quadrilha e também descobrir de onde partiram as ligações. Contra os dois foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. A ação foi realizada em conjunto por policiais da Delegacia AntiSequestro (DAS) do Rio com policiais da Divisão de Repressão a Sequestro (DRS), do Distrito Federal.