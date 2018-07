Dupla amarra taxista em torre de alta tensão Bandidos passaram-se por passageiros, anunciaram assalto, roubaram taxista e amarraram a vítima em uma torre de alta tensão. O taxista Fernando Rodrigues Aguiar, de 35 anos, não vai esquecer mais a tarde de ontem, quando foi assaltado por dois bandidos que entraram em seu veículo após darem sinal na Rua 25 de Março, no centro da cidade de São Paulo, por volta das 14h. A dupla pediu ao taxista que os levasse até São Bernardo do Campo, no ABC. Próximo à represa Billings, na Estrada do Rio Acima, no bairro do Curucutu, em São Bernardo, os bandidos sacaram uma arma e anunciaram o roubo, tomando de Aguiar cerca de R$ 100,00. Não satisfeitos, entraram no matagal ao lado da estrada e amarram a vítima em uma torre de alta tensão, antes de fugirem com o veículo do taxista, um Gol. Policiais rodoviários estaduais, da viatura 1107, que passavam ao lado da estrada, ouviram gritos e perceberam que uma pessoa estava presa junto à torre. O veículo da vítima foi localizado a 500 metros da torre. A polícia acredita que a dupla deva morar na mesma região e que resolveu assaltar Fernando assim que se aproximava de casa. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.